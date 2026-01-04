Intensidad y exigencia: así es la pretemporada que diagramó Zaniratto en Abasto

Gimnasia puso en marcha la pretemporada en Estancia Chica y dio a conocer el cronograma de trabajos previsto para las dos primeras semanas del año. Tal como adelantó este medio, el plantel mens sana entrenará al máximo, con varios días de doble turno con concentración y dos amistosos de preparación. El técnico Fernando Zaniratto diagramó una preparación física y futbolística por demás intensa y exigente.

A la espera de “Nacho” Miramón y más refuerzos, el Lobo ya tiene previstos dos amistosos: el primero se disputará el próximo sábado y el segundo el sábado 17 de enero. Ambos se disputarán en Estancia Chica y con rivales a confirmar.

Cabe destacar que el Lille de Francia cederá a Ignacio Miramón al Lobo con la intención de que el jugador pueda volver a tener rodaje, tras los 20 partidos que disputó en Boca en los últimos 18 meses. El préstamo será por un año y con “cargo descendente”, es decir que, en caso de que el joven de Bolívar dispute el 60% de los partidos en la temporada 2026, el club platense no tendrá que abonar nada. Además, Gimnasia tendrá en su favor una opción de compra de alrededor de 4.000.000 de dólares por el volante central, a fines de diciembre de este año. En las próximas horas el departamento de prensa albiazul confirmará el día y la hora de la presentación de Miramón.

Por su parte, Juan Pintado está cada vez más cerca de irse de Gimnasia a Nacional de Uruguay. Pero el “Bolso” deberá mejorar su oferta para conseguir el préstamo por el lateral derecho. Si la operación es exitosa, desde la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto harán un intento por concretar otro regreso: el de Marcelo Weigandt, de último paso por Inter Miami.

Fixture del Lobo Torneo Apertura 2026

Fecha 1 vs. Racing (L)

Fecha 2 vs. River (V)

Fecha 3 vs. Aldosivi (L)

Fecha 4 vs. Barracas Central (V)

Fecha 5 vs. Estudiantes (L)

Fecha 6 vs. Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 7 vs. Rosario Central (L)

Fecha 8 vs. Tigre (V)

Fecha 9 vs. Argentinos Juniors (L)

Fecha 10 vs. Banfield (V)

Fecha 11 vs. Independiente Rivadavia (L)

Fecha 12 vs. Atlético Tucuman (V)

Fecha 13 vs. Huracan (L)

Fecha 14 vs. Sarmiento (V)

Fecha 15 vs. Estudiantes de Río Cuarto (L)

Fecha 16 vs. Belgrano (V)

Cronograma de pretemporada

Hoy Entrenamiento por la mañana

Mañana Doble turno y concentración

Martes Doble turno y concentración

Miércoles Entrenamiento por la mañana

Jueves Doble turno y concentración

Viernes Entrenamiento por la mañana

Sábado Primer amistoso por la mañana

Domingo Único día libre

Lunes 12 Doble turno y concentración

Martes 13 Doble turno y concentración

Miércoles 14 Entrenamiento por la mañana

Jueves 15 Doble turno y concentración

Viernes 16 Entrenamiento por la mañana

Sábado 17 Segundo amistoso por la mañana