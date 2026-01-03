Nicolás Gianella fue presentado como director deportivo

El Polideportivo Víctor Nethol fue escenario de la presentación de Nicolás Gianella como nuevo director deportivo del básquet de Gimnasia y Esgrima La Plata. El exjugador, identificado con la historia de la disciplina en el club, asumirá el cargo en un espacio emblemático de su carrera, que abarca desde sus inicios en las divisiones formativas hasta su consolidación como profesional.

La conferencia de prensa se realizó el viernes al mediodía y contó con la presencia del presidente de la institución, Carlos Anacleto, quien destacó la trayectoria de Gianella y su vínculo con el básquet tripero. El flamante director deportivo remarcó el valor simbólico del regreso al Polideportivo y señaló la intención de fortalecer el rol de Gimnasia como referencia del básquet en la ciudad y a nivel nacional.

En relación al proyecto deportivo, Gianella subrayó la importancia de la captación de talentos en La Plata y la región, con un enfoque integral que contemple no solo los aspectos técnicos, sino también el desarrollo físico y humano de los jugadores. En ese sentido, explicó que el trabajo apuntará a potenciar las bases formativas, desde la escuelita hasta las categorías superiores, articulando con los recursos ya existentes dentro de la estructura del club.

Además, indicó que la planificación buscará dar continuidad y respaldo a quienes ya vienen desempeñándose en la disciplina, con el objetivo de elevar el nivel general y acompañar el crecimiento de los jóvenes basquetbolistas.

Gianella se formó en las divisiones inferiores de Gimnasia, con el que logró el ascenso al entonces Torneo Nacional de Ascenso, hoy Liga Argentina. A lo largo de su carrera también tuvo pasos destacados por clubes del país y del exterior, especialmente en Europa, antes de regresar a la institución platense ahora en un rol dirigencial.