El golazo de Santiago Montiel fue reconocido con el Premio Puskás

La impresionante chilena desde afuera del área de Santiago Montiel fue reconocida cómo el mejor gol de la última temporada por parte de la FIFA, en la realización de una nueva entrega de Premios The Best.

El argentino, que convirtió con una pirueta extraordinaria para Independiente frente a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura, recibió la mayoría de votos para quedarse con esta distinción.

La chilena que inventó el ex Argentinos Juniors en Avellaneda el 11 de mayo no tuvo precedentes. El contexto ayudaba, porque el Rojo empataba sin goles con la Lepra mendocina en un partido cerrado, en busca de quedarse con el paso a los cuartos de final. Y fue a los 57 minutos de juego que Santiago Montiel se inventó este golazo.

Tras el rebote de un tiro de esquina, la pelota quedó boyando en la puerta del área. Sin pensarlo mucho, casi como por instinto, el atacante de Independiente ensayó una chilena con la que sacó un remate violento, que se terminó metiendo por encima de Ezequiel Centurión, arquero de la visita.