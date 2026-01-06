Gimnasia avanza con la pretemporada mientras se mueve en el mercado

Gimnasia avanza a paso firme con la pretemporada en Estancia Chica y cumpliendo el cronograma de trabajos previsto para las dos primeras semanas del año. Tal como adelantó este medio, el plantel mens sana entrenará al máximo, con varios días de doble turno con concentración y dos amistosos de preparación. El técnico Fernando Zaniratto diagramó una preparación física y futbolística por demás intensa y exigente. Ignacio Miramón será presentado en las próximas horas como flamante refuerzo y la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto trabaja para cerrar al delantero de área, donde Matías Coccaro y Agustín Auzmendi aparecen como opciones.

Por el “Zorro”, las charlas fueron calificadas como positivas por la CD tripera porque, más allá de que Huracán se mostró interesado en volver a contar con él, el vínculo con el Director Deportivo Germán Brunati podría inclinar la balanza a favor del elenco platense. Cabe recordar que ambos coincidieron en Atlas de México, donde el atacante jugó la última temporada. A esto hay que sumarle que el uruguayo tiene el pase en su poder tras rescindir con el Montreal de la Major League Soccer.

Por Auzmendi la dirigencia de Gimnasia ya realizó una oferta de préstamo con cargo y opción de compra, y más allá de que el deseo del jugador es jugar en el Lobo, se sigue buscando un acuerdo con Godoy Cruz.

El “Pata” Pereyra dirigió su primera práctica en la Reserva

Tal como adelantó diario Hoy, Ariel Gustavo Pereyra oficializó su regreso a Gimnasia. Luego de su paso como jugador y de su extensa carrera como colaborador en el cuerpo técnico de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto -más un breve paso por Colón– , el “Pata” dirigió su primer entrenamiento al frente de la Reserva mens sana. Y estuvo acompañado por otro extripero: Diego Herner.

Pereyra se incorporó para relevar a Fernando Zaniratto, ya confirmado como técnico del plantel de Primera División y quien llevó a la Reserva a la final del último Torneo Clausura junto con Ricardo Kuzemka.

Cronograma de pretemporada

Hoy: Doble turno y concentración

Mañana: Entrenamiento por la mañana

Jueves: Doble turno y concentración

Viernes: Entrenamiento por la mañana

Sábado: Primer amistoso por la mañana

Domingo: único día libre

Lunes 12: Doble turno y concentración

Martes 13: Doble turno y concentración

Miércoles 14: Entrenamiento por la mañana

Jueves 15: Doble turno y concentración

Viernes 16: Entrenamiento por la mañana

Sábado 17: Segundo amistoso por la mañana

Fixture tripero

FECHA 1

Sábado 24 de enero

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

FECHA 2

Miércoles 28 de enero

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

FECHA 3

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

FECHA 4

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)

FECHA 5

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

FECHA 6

Viernes 20 de febrero

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

FECHA 7

Miércoles 25 de febrero

17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

FECHA 8

Domingo 1° de marzo

21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)

FECHA 9

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

FECHA 10

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)

FECHA 11

Domingo 15 de marzo

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

FECHA 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)