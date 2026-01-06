Gimnasia avanza con la pretemporada mientras se mueve en el mercado
Hoy el plantel albiazul entrenará en doble turno y quedará concentrado en Abasto. Ignacio Miramón será presentado en las próximas horas y la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto trabaja para cerrar al delantero de área, donde Matías Coccaro y Agustín Auzmendi aparecen como opciones.
Gimnasia avanza a paso firme con la pretemporada en Estancia Chica y cumpliendo el cronograma de trabajos previsto para las dos primeras semanas del año. Tal como adelantó este medio, el plantel mens sana entrenará al máximo, con varios días de doble turno con concentración y dos amistosos de preparación. El técnico Fernando Zaniratto diagramó una preparación física y futbolística por demás intensa y exigente. Ignacio Miramón será presentado en las próximas horas como flamante refuerzo y la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto trabaja para cerrar al delantero de área, donde Matías Coccaro y Agustín Auzmendi aparecen como opciones.
Por el “Zorro”, las charlas fueron calificadas como positivas por la CD tripera porque, más allá de que Huracán se mostró interesado en volver a contar con él, el vínculo con el Director Deportivo Germán Brunati podría inclinar la balanza a favor del elenco platense. Cabe recordar que ambos coincidieron en Atlas de México, donde el atacante jugó la última temporada. A esto hay que sumarle que el uruguayo tiene el pase en su poder tras rescindir con el Montreal de la Major League Soccer.
Por Auzmendi la dirigencia de Gimnasia ya realizó una oferta de préstamo con cargo y opción de compra, y más allá de que el deseo del jugador es jugar en el Lobo, se sigue buscando un acuerdo con Godoy Cruz.
El “Pata” Pereyra dirigió su primera práctica en la Reserva
Tal como adelantó diario Hoy, Ariel Gustavo Pereyra oficializó su regreso a Gimnasia. Luego de su paso como jugador y de su extensa carrera como colaborador en el cuerpo técnico de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto -más un breve paso por Colón– , el “Pata” dirigió su primer entrenamiento al frente de la Reserva mens sana. Y estuvo acompañado por otro extripero: Diego Herner.
Pereyra se incorporó para relevar a Fernando Zaniratto, ya confirmado como técnico del plantel de Primera División y quien llevó a la Reserva a la final del último Torneo Clausura junto con Ricardo Kuzemka.
Cronograma de pretemporada
Hoy: Doble turno y concentración
Mañana: Entrenamiento por la mañana
Jueves: Doble turno y concentración
Viernes: Entrenamiento por la mañana
Sábado: Primer amistoso por la mañana
Domingo: único día libre
Lunes 12: Doble turno y concentración
Martes 13: Doble turno y concentración
Miércoles 14: Entrenamiento por la mañana
Jueves 15: Doble turno y concentración
Viernes 16: Entrenamiento por la mañana
Sábado 17: Segundo amistoso por la mañana
Fixture tripero
FECHA 1
Sábado 24 de enero
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
FECHA 2
Miércoles 28 de enero
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
FECHA 3
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
FECHA 4
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
FECHA 5
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
FECHA 6
Viernes 20 de febrero
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
FECHA 7
Miércoles 25 de febrero
17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
FECHA 8
Domingo 1° de marzo
21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
FECHA 9
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
FECHA 10
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
FECHA 11
Domingo 15 de marzo
15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
FECHA 12
Viernes 20 de marzo
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)