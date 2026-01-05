Arranca la pretemporada de Camba y crece la ilusión en Ensenada

Hoy, con el Indio Hernán Darío Ortiz a la cabeza, Defensores de Cambaceres comenzará los trabajos de pretemporada pensando en el inicio del nuevo campeonato de la Primera C.

Los jugadores del Rojo fueron convocados a las ocho de la mañana en el predio que tiene Atulp en Punta Lara, que está ubicado en la Avenida Almirante Brown y 24 cerca de la playa.

Allí se realizarán estudios y mediciones y habrá trabajos de activación a cargo del nuevo entrenador que tiene Camba.

La intención del ex entrenador de Gimnasia es armar un equipo competitivo que permita consolidar el objetivo de pelear por el ascenso a la Primera B Metropolitana.

Camba, además, confirmó que buscará consolidar su relación con la Asociación del Fútbol Argentino a través de la relación de las autoridades de esta entidad con el intendente Mario Secco, quien comprometió su respaldo al nuevo presidente Pablo Díaz, que asumió en el club a finales de del 2025 para reemplazar a Cristian Comas.

Para este año, el Rojo ya se aseguró las incorporaciones de Franco Maraia, Renzo Fernández y Juan Trentin para jugar en la defensa.

Además, estarán en el mediocampo Mauricio Romero y Sergio Luayza y se espera para hoy también las presencias de Bryan Schmidt, Víctor Gómez y Valentino Toniolo para sumarse al ataque.

Cabe recordar que el año pasado Cambaceres atravesó altibajos, que lo llevaron a tener desde una racha positiva de resultados a terminar sumando puntos para eludir los últimos puestos de la tabla en el campeonato de la Primera C.

Para este año se espera la presentación en la categoría del equipo Leones de Rosario ligado a la familia de Lionel Messi y que dirige el exvolante de River en los ’90, el Chapa Zapata, lo cual le dará un atractivo extra cada vez que el Rojo tenga que enfrentar a esta institución.