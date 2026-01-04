Tenis: Báez consiguió el triunfo más importante

Las primeras horas de la temporada 2026 trajeron una noticia destacada para el tenis argentino: Sebastián Báez logró la mejor victoria de su carrera al vencer a Taylor Fritz por 4-6, 7-5 y 6-4 en la United Cup. El triunfo tuvo un valor especial, ya que el argentino cortó una racha adversa de cinco derrotas consecutivas frente al estadounidense, uno de los jugadores más fuertes del circuito.

Hasta este encuentro, el mayor festejo de Báez a nivel individual se remontaba a las semifinales del ATP 250 de Bastad 2022, cuando superó con autoridad al ruso Andrey Rublev —entonces número 8 del ranking mundial— por 6-2 y 6-4. Aquella semana finalizaría con una derrota en la final ante su compatriota Francisco Cerúndolo.

Ahora, el éxito frente a Fritz no solo representa un golpe anímico importante para el inicio del año, sino que también marca un paso adelante en la carrera del bonaerense, que consiguió imponerse ante un rival al que nunca había podido derrotar y en un contexto de alta exigencia como la United Cup.