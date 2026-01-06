Con fechas definidas, Estudiantes ya tiene hoja de ruta para el 2026

El 2026 ya empezó a jugarse en el mundo Estudiantes. Con el calendario del Torneo Apertura confirmado, el equipo de Eduardo Domínguez afrontará una primera mitad de año intensa, con partidos exigentes, viajes constantes y apenas una pausa cuando el Mundial marque un alto en el camino. El debut oficial será temprano: el lunes 19 de enero ante Ituzaingó por Copa Argentina, antes incluso del inicio del certamen local.

Por el Apertura, el Pincha arrancará como visitante frente a Independiente el viernes 23 de enero a las 20, en el Libertadores de América. Apenas cinco días después llegará el estreno en casa, nada menos que ante Boca Juniors, el miércoles 28 desde las 22.15 en UNO. Un inicio fuerte, pensado para medir rápidamente la solidez del campeón.

La tercera fecha lo llevará a Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia el domingo 2 de febrero, mientras que el plato fuerte del semestre será el Clásico Platense ante Gimnasia y Esgrima La Plata, programado para la fecha 5, el domingo 15 de febrero a las 17, en el Bosque. Llama la atención que, salvo ese clásico, todos los compromisos del Pincha serán viernes o lunes, una particularidad que condicionará la planificación semanal.

En paralelo al armado deportivo, Estudiantes comenzó a moverse con decisión en el mercado de pases. La venta de Román Gómez a Bahía obligó a reordenar prioridades y a salir en busca de un lateral derecho. En ese contexto, volvió a aparecer el nombre de Eros Mancuso, un viejo conocido que atraviesa un momento delicado en Brasil, donde milita en Fortaleza.

La situación extradeportiva que rodea al futbolista abrió la posibilidad de un cambio de aire y en La Plata siguen de cerca cada movimiento. Domínguez lo conoce, sabe lo que puede aportar y la dirigencia evalúa alternativas para cubrir un puesto sensible sin desbalancear las finanzas.

Con un calendario exigente y un mercado que recién empieza, Estudiantes entra en 2026 con objetivos claros: sostener lo logrado, competir en todos los frentes y ajustar piezas para no perder protagonismo. El desafío ya está en marcha.