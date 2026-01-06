Cruzó a nado el Río de La Plata y festejó en Punta Lara

Un joven nadador de Berisso cumplió una verdadera hazaña en el primer lunes del año 2026 al cruzar nadando en 17 horas el Río de La Plata.

Se trata de Nicolás Marotte, quien había viajado a Colonia, Uruguay, para empezar a cumplir su sueño de cruzar el río más ancho del mundo.

Guardavidas de Berisso y con 21 años, el joven nadador partió a las 4 de la mañana del lunes de las costas del vecino país y llegó minutos antes de las 19 a Punta Lara.

La travesía fue supervisada y seguida muy de cerca por un equipo de especialistas que acompañó a este deportista de la región en todo el trayecto.

Con el viento que no se interpuso y aprovechando cierta calma en las aguas, Marotte pudo llegar antes de la puesta del sol, cumpliendo el objetivo que se había trazado hace varios meses cuando empezó a programar la travesía.

Nicolás Marotte representa al equipo CIA con Ariel Iotov Betoff en la coordinación y preparación y al llegar a tierra argentina aseguró que cumplió un sueño.