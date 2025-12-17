Copa Intercontinental: Flamengo y PSG juegan la gran final

El campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, y el de la Champions League, Paris Saint-Germain, jugarán la final de la Copa Intercontinental, una verdadera definición mundial entre los dos mejores equipos de la actualidad. El partido tendrá lugar en el Estadio Ahmad bin Ali en Rayán, Qatar, y será transmitido desde las 14 por DSports.

El “Mengao” vive uno de los mejores momentos de su historia, ya que además de la Libertadores viene de adjudicarse el Brasileirao y ahora va por un título que sólo logró en 1981. Para llegar a esta instancia derrotó por 2 a 1 a Cruz Azul de México y 2 a 0 a Pyramids de Egipto, y entre todas las competiciones suma siete partidos sin derrotas.

PSG, clasificado directamente a esta final, también tratará de ganar la Intercontinental para cerrar un año histórico en el que conquistó la Champions, la Liga Francesa y el subcampeonato en el Mundial de Clubes. En la actualidad figura segundo en la Ligue1, a un punto del líder Lens.