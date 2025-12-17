Dembélé fue premiado por la FIFA con el “The Best”

El año de ensueño de Ousmane Dembélé continúa. El delantero francés fue la gran figura del PSG que consiguió el triplete y los reconocimientos siguen llegando. El galo ya se había quedado con el tradicional Balón de Oro que entrega la revista France Football, y este martes sumó una nueva distinción individual a su palmarés: el Trofeo The Best.

El atacante fue reconocido por la FIFA en la ceremonia que se llevó a cabo en Doha, Qatar, en la previa de la gran final de la Copa Intercontinental. Dembélé fue el más votado por los cuatro grupos de votantes (DTs, capitanes de selecciones nacionales, periodistas e hinchas) luego de una temporada 2024/25 increíble, en la que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.

Luis Enrique -DT de Dembélé en el PSG- fue reconocido como el mejor técnico del planeta después del mencionado trío de títulos conseguido con el combinado francés.