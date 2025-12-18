Verón habló sin cassette: Ascacíbar, el futuro del plantel y la herida con Central

Juan Sebastián Verón rompió el silencio tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura y dejó definiciones fuertes en ESPN F90. El presidente del Pincha se refirió al futuro de Santiago Ascacíbar, a la situación de Cristian Medina, a la continuidad de Eduardo Domínguez y volvió a tocar la polémica con Rosario Central.

Sobre el Ruso, la Brujita fue claro y realista: “Nosotros lo queremos retener, pero nos da el cuero hasta un punto. Boca o River harían lo mismo si pudieran. No podemos hacer locuras”. Y agregó una frase que marca la postura del club: “No somos de cortarle la carrera a nadie. Si se da, lo acompañaremos”. También destacó el gesto del capitán llevándole la Copa a la tribuna: “Lo conozco desde chico, me gustó que me hayan hecho parte”.

En cuanto a Cristian Medina, reconoció que su salida es probable: “Llegó libre y hoy estamos hablando con su representación. Tiene ofertas y seguramente se vaya”.

Además, confirmó que habrá reunión con Eduardo Domínguez tras la final del Trofeo de Campeones: “El club quiere que siga. Hay desafíos grandes y nos vamos a sentar a hablar”.

Sin esquivar temas incómodos, Verón volvió a mencionar el conflicto con Central y dejó en claro que Estudiantes defiende su forma de ser. Mensaje directo, sin vueltas. Como siempre.