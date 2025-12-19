Cambaceres no perdió el tiempo y sumó algunos refuerzos de peso

Con el plantel profesional licenciado, los que no se toman descanso son los encargados del fútbol de Defensores de Cambaceres. Tanto dirigencia, como el cuerpo técnico comandado por Hernán Darío Ortíz van levantando el teléfono y buscando caras nuevas para la próxima temporada.

En ese sentido, se conoció la llegada de Víctor Gómez, experimentado delantero que supo defender la camiseta del Rojo, como también de varios equipos importantes del ascenso. Además, se sumó el exatacante de Villa San Carlos, Bryan Schmidt. Otros que se sumaron: Franco Esteban Maraia (defensor) y Juan Ignacio Trentín (defensor).

La idea es que se sumen algunas caras nuevas más y los colaboradores del Indio estuvieron viendo partidos de la Liga de los últimos días para tratar de tomar nota, activar el ingenio y poner otros apellidos sobre la mesa.

Lo cierto es que el grupo se reencontrará en los primeros días de enero y el próximo lunes será el sorteo del calendario 2026, a la espera de la nueva Primera C.