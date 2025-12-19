Boxeo: Jake Paul y Joshua calentaron la previa al duelo

La previa del esperado cruce entre el influencer Jake Paul y el excampeón mundial Anthony Joshua tuvo su primer gran capítulo durante el pesaje oficial realizado en Miami, un evento que combinó espectáculo, tensión y provocaciones de alto impacto mediático. El combate, programado para este viernes, ya comenzó a captar la atención de los fanáticos del boxeo.

Con el clásico “Eye of the Tiger” como banda sonora, ambos protagonistas se encontraron cara a cara en el escenario. Fiel a su estilo, Paul buscó imponer condiciones desde lo gestual y lo verbal, intentando desestabilizar al británico. Joshua, que en un primer momento se mostró sereno, no evitó responder ante las provocaciones. El momento más comentado llegó cuando el estadounidense simuló el gesto de una “gallina” y tocó el pecho de su rival, acción que tuvo inmediata réplica cuando Joshua tomó el collar de Paul.

Pese a la tensión exhibida ante las cámaras, horas más tarde circularon imágenes en las que ambos se mostraron distendidos y sonrientes, dejando en claro que gran parte del cruce formó parte del show promocional que rodea a uno de los combates más mediáticos del año.