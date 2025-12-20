Estudiantes y otra cita con la historia para ser el campeón de los campeones

Estudiantes va por todo. Después del último entrenamiento del año en el Country Club de City Bell, el plantel albirrojo emprendió este viernes por la tarde el viaje rumbo al norte bonaerense para disputar la final del Trofeo de Campeones ante Platense. El partido se jugará hoy desde las 18 en el Estadio Único de San Nicolás y será el último gran objetivo del 2025.

La jornada previa tuvo un fuerte componente simbólico. Tras la práctica matutina, Eduardo Domínguez decidió convocar a todo el plantel profesional, una señal clara de unidad y pertenencia en la antesala de una nueva definición. Antes de subirse al micro, jugadores, cuerpo técnico, utileros y empleados del club se reunieron para una foto grupal que marcó el cierre del año deportivo. El mensaje elegido fue una frase histórica de Mariano Mangano, que resume el espíritu Pincha: liderazgo, temple, coraje y compromiso colectivo.

Cerca de las 17, la delegación partió rumbo a Ramallo, donde quedará concentrada en el Hotel Howard Johnson. Allí pasó la noche previa antes de trasladarse hoy a San Nicolás para disputar la final. El clima es de serenidad, pero también de ambición: Estudiantes quiere defender el título, sumar una nueva estrella y confirmar su gran momento.

En lo futbolístico, Domínguez tiene el equipo casi definido. La baja confirmada es la de Santiago Arzamendia, quien sufrió la rotura de ligamentos y meniscos en la final ante Racing y quedó descartado para el cierre del año. Su lugar en el lateral izquierdo será ocupado por Gastón Benedetti, mientras que Joaquín Pereyra integrará el banco de suplentes.

La principal incógnita pasa por Tiago Palacios. El mediocampista terminó el último partido con una molestia muscular y durante la semana realizó trabajos de kinesiología para intentar llegar en condiciones. Si no logra estar desde el arranque, las alternativas que maneja el cuerpo técnico son Mikel Amondarain o Joaquín Tobio Burgos.

Del otro lado, Platense llega con su base habitual y buscará coronar un año histórico. El Calamar formaría con: Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Todo está listo. Viaje terminado, concentración en marcha y una final por delante. Estudiantes ya llegó a destino. Ahora, queda lo más importante: salir a jugar y buscar otra vuelta olímpica.