Fórmula 1: Franco Colapinto habló sobre el 2026

Luego de una temporada extensa y exigente en la Fórmula 1, Franco Colapinto regresó a la Argentina tras finalizar sus compromisos con la escudería Alpine. El piloto bonaerense de 22 años, que aseguró su continuidad como titular en la Máxima para la temporada 2026 luego de una marcada evolución en su rendimiento, se tomó unos días para reencontrarse con su entorno y reflexionar sobre el año vivido, su nueva realidad en la categoría y el proyecto que afronta junto al equipo francés.

“Estoy contento de volver a la Argentina. Fue un año duro, largo, y volver al país para estar con los amigos y la familia se disfruta mucho”, expresó Colapinto en su llegada. Acompañado por su mánager María Catarineu y por Pablo Sibila, CEO de Renault Argentina, el pilarense brindó una breve conferencia de prensa en la que repasó sus sensaciones tras cumplir el sueño de competir en la Fórmula 1 y destacó el apoyo que recibió de los fanáticos argentinos alrededor del mundo.

En ese sentido, remarcó el valor simbólico de su presencia en la categoría: “Cuando era chico los veía a ellos correr, pelear campeonatos y ganar carreras. Eso es lo que siempre soñé, primero para mí y después para el país, por todo lo que se generó. Es increíble estar en la F1. De chico no tenía un piloto argentino para alentar, seguía a Checo Pérez o a Fernando Alonso, que era lo más cercano. Lo más especial, además de cumplir mi sueño, es darle a tantos chicos la posibilidad de alentar a un piloto de su país. Sé que muchos se están acercando a un deporte que quizás había quedado un poco olvidado”.

Por último, Colapinto se refirió al trabajo que Alpine ya desarrolla de cara a 2026: “Estoy participando en el proyecto del auto de 2026, aunque todavía no lo probé en pista, solo en el simulador. Estamos trabajando mucho con el equipo, hay cambios importantes en la estructura y creo que todo va en una dirección positiva. Sabemos que mejoramos respecto a este año y que estamos resolviendo los problemas que teníamos, pero recién en enero podremos tener una referencia más clara sobre dónde estamos parados en relación con los demás equipos”.