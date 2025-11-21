Domínguez mueve el tablero: dos sistemas en danza y una batalla táctica para ir por el golpe en Arroyito

Estudiantes atraviesa horas de definición futbolística y emocional en la previa del duelo de octavos de final del Torneo Clausura. Este jueves por la mañana, el plantel volvió a trabajar en el Country Club de City Bell con la mira puesta en Rosario Central, rival que lo espera el domingo en el Gigante de Arroyito. Con la clasificación obtenida de manera agónica, el Pincha busca reconstruir su estructura y dar un paso adelante en un escenario siempre complejo.

Eduardo Domínguez continúa observando, ajustando y corrigiendo. La práctica dejó una señal concreta: el equipo aún no está definido. El DT probó dos dibujos tácticos diferentes, cada uno con una intención particular y con una variante que condiciona el rumbo final de la formación.

El primer boceto fue con línea de cuatro defensores, un esquema que le permitiría sumar peso ofensivo con Joaquín Tobio Burgos, autor del golazo ante Argentinos que encendió a UNO y que asoma como la opción agresiva del entrenador. Sería la primera titularidad del juvenil desde su recuperación, una apuesta fuerte dentro de un contexto que lo pide todo o nada.

Pero Domínguez también ensayó una línea de cinco, estructura que ya utilizó en momentos clave y que busca blindar un sector defensivo golpeado por suspensiones y rendimientos irregulares. En este caso, el que ingresaría es Santiago Arzamendia como carrilero, ocupando el lugar que dejaría Tobio. El paraguayo le ofrecería al equipo recorrido, cierre y equilibrio para contener a un Central que suele dañar por las bandas.

Las bajas obligan a replantear la mitad de la cancha. Sin Santiago Ascacíbar –suspendido por acumulación de amarillas– y sin Guido Carrillo, expulsado ante Tigre y sancionado, el Pincha deberá reacomodar sus líneas. Lo único seguro es que la dupla central del mediocampo estará integrada por Ezequiel Piovi y Mikel Amondarain, encargados de ordenar y sostener el ritmo de un partido que se anticipa frenético.

Las dos alternativas del Barba para enfrentar a Central

Línea de 4:

Muslera; Meza, González Pirez, Núñez, Benedetti; Piovi, Amondarain; Palacios, Medina, Tobio Burgos; Cetré.

Línea de 5:

Muslera; Meza, Núñez, González Pirez, Arzamendia, Benedetti; Amondarain, Piovi, Medina; Palacios y Cetré.

El Pincha volverá a entrenarse hoy y mañana antes de viajar. Domínguez define entre dos caminos: uno más audaz, otro más conservador. Ambos con un objetivo único: sorprender a Central y mantener vivo el sueño en el Clausura.