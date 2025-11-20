Utedyc volvió a denunciar atrasos salariales

En las últimas horas, el gremio emitió un nuevo comunicado donde deja en claro la “profunda preocupación por la falta de respuestas” de la institución mens sana, por lo que entienden una metodología que se viene repitiendo en los últimos meses. En ese sentido, dejaron en claro que al día de la fecha “no se ha efectivizado el pago correspondiente al mes de octubre”.

Según pudo averiguar este medio, Utedyc Seccional La Plata tomó la determinación de continuar con las manifestaciones de rechazo y la retención de tareas hasta que se regularice una situación que ha pasado a ser prácticamente un modus operandi por parte de la CD encabezada por Mariano Cowen.