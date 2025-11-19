The Gladiator's Hat ganó el Gran Premio Dardo Rocha

El Hipódromo de La Plata se convirtió este miércoles en el centro de una verdadera fiesta deportiva en el marco del 143° aniversario de la ciudad.

Miles de personas se acercaron para vivir una de las citas más importantes del calendario hípico argentino: el Gran Premio Dardo Rocha, la competencia que cada año define al mejor del turf platense.



En esta edición, el gran protagonista fue The Gladiator's Hat, el ejemplar que, montado con firmeza por el jockey Eduardo Ortega Pavón, se quedó con la victoria tras recorrer los 2.400 metros de la pista con autoridad y una clara ventaja sobre sus perseguidores.



La jornada combinó la emoción de las carreras con el clima festivo propio del aniversario de La Plata, dando como resultado un evento que reunió a familias, aficionados y especialistas del mundo hípico.