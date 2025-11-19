Se definieron los días y horarios de los cruces de Playoffs del Clausura

Con la jornada 16 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 finalizada, se definieron los cruces de octavos de final y estos son los horarios para definir la primera parte del cuadro de los playoffs para determinar al campeón. Entre los destacados, Boca recibirá a Talleres el próximo domingo a las 20.00, luego de ser el mejor posicionado en su grupo. Por su parte, River visitará a Racing a las 19.30 el lunes 24 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía. El Millonario finalizó sexto, mientras que la Academia tercero.

DÍAS Y HORARIOS

Sábado 22 de noviembre

• Vélez vs Argentinos Juniors, en el estadio José Amalfitani a las 20.00

• Central Córdoba vs San Lorenzo, en el estadio Alfredo Terrera a las 22.00

Domingo 23 de noviembre

• Rosario Central vs Estudiantes, en el Gigante de Arroyito a las 17.30

• Boca vs Talleres, en la Bombonera a las 20.00

Lunes 24 de noviembre

• Riestra vs Barracas Central, en el estadio Guillermo Laza a las 17.00

• Racing vs River, en el Cilindro de Avellaneda a las 19.30

• Unión vs Gimnasia, en el estadio 15 de abril a las 22.00

Miércoles 26 de noviembre

• Lanús vs Tigre, en La Fortaleza a las 21.30