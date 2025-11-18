Marcelo Torres: “Lo merecíamos como grupo”

Luego de la goleada ante Platense y la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, el delantero tripero Marcelo Torres habló con la prensa y contó sus sensaciones: “Lo merecíamos como grupo, ahora a pensar en lo que viene. Ojalá pueda seguir convirtiendo, pero los goles son de todos. Fue duro regresar al fútbol argentino y ponerme a punto tan rápido pero por suerte salió todo bien”.

Consultado sobre el paro en la semana, el “Chelo” sentenció: “Venimos hace varios meses con atraso en el pago de sueldos pero nos enfocamos en lo nuestro y siempre muy unidos como grupo”.

Por su parte, Augusto Max comentó: “Entendimos la manera en la que Gimnasia puede ser competitivo y lo estamos haciendo. Es impresionante el esfuerzo y la solidaridad de este grupo”.