Boca sigue de fiesta: le ganó a Tigre y quedó líder de su zona

En la Bombonera, Boca Juniors le ganó con autoridad por 2-0 a Tigre y se aseguró el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles del equipo dirigido por Claudio Úbeda fueron convertidos por Ayrton Costa y Edinson Cavani, este último desde el punto penal.

Con este resultado, el conjunto xeneize cerró la etapa regular como líder de su grupo, lo que le garantiza la ventaja de definir como local en los cruces eliminatorios hasta una eventual final. El penal ejecutado por Cavani fue sancionado tras la intervención del VAR, luego de una mano del defensor de Tigre, Tomás Cardona.

El equipo visitante, bajo la conducción de Diego Dabove, buscaba sumar al menos un punto para asegurar su clasificación a la siguiente ronda, pero no logró inquietar al arquero Agustín Marchesin. Por su parte, Boca venía de una racha de tres victorias consecutivas y ya había asegurado su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.Tigre hizo su juego. Achicó espacios bien cerca de su arquero y supo aprovechar los huecos que le dejaba el adelantamiento de local, con buenos movimientos de los volantes para aprovechar a los dos tanques de arriba. Así fabricó una llegada clara, una pelota suelta que encontró López que Marchesín sacó con un manotazo de manera espectacular.

El resto del desarrollo fue todo, o casi, de Boca, pero sin generar peligro. El partido pedía un Zenón, un Brian Aguirre que, por características, le dieran al equipo eso que tanto le faltaba, aunque al final de cuentas ni falta hizo...

Con este triunfo, Boca suma 29 puntos en la Zona A y se mantiene segundo en la tabla anual con 62 unidades, mientras que Tigre permanece séptimo con 22 puntos y noveno en la clasificación anual con 49.

Otro objetivo cumplido, otra meta alcanzada. Escalón por escalón. River, la Libertadores, ahora terminar primero en la Zona A del Clausura para asegurarse localía en los playoffs. Como antes fue encontrar el equipo, las formas y las maneras, como decía Miguel, para que los resultados aparecieran. El Boca que antes era de Russo y ahora es del Sifón, crece desde el pie. Es un síntoma de que las cosas andan bien. Tan bien, que hasta Cavani se sumó a la fiesta...