Los Pumas dieron vuelta un partidazo en Escocia y se ilusionan con el Mundial

Los Pumas protagonizaron una remontada histórica frente a Escocia. El equipo dirigido por Felipe Contepomi caía 21-0 hasta entrado el segundo tiempo, pero desde el banco llegaron las respuestas que cambiaron el rumbo: con el ingreso de Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Agustín Moyano, Santiago Carreras y Pablo Matera, Argentina encontró aire fresco y actitud renovada.

El primer tiempo había sido para el olvido, con errores de ejecución y pocas ideas, lo que permitió a los locales irse al descanso 14-0. Un nuevo try escocés al inicio del complemento parecía sentenciar el partido, pero la reacción albiceleste comenzó con una intercepción de Rodrigo Isgró y la amonestación de Blair Kinghorn. Julián Montoya apoyó el primer try y luego Isgró sumó otro para acercar el marcador.

Aunque Finn Russell estiró la diferencia con un penal, Pedro Rubiolo descontó y, a cinco minutos del final, Matera apoyó el try que puso a Argentina al frente. En la última jugada, Justo Piccardo coronó la levantada con otra conquista y selló el 33-24 definitivo.

La victoria consolida a Los Pumas en el sexto puesto del ranking mundial y les asegura ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027.