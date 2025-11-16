Estudiantes se juega el año ante Argentinos en Uno

Este domingo por la noche el Jorge Luis Hirschi va a tener un clima caliente para lo que será la última presentación de Estudiantes de La Plata en la etapa regular del Clausura de la Copa de la Liga. Argentinos Juniors será el rival de turno, en una historia que comenzará a las 20.15 y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Los comandados técnicamente por Eduardo Domínguez dependen de sí mismos para sacar boleto a los playoffs del torneo argentino, pero claro, eso es un problema debido a que el Pincha hace dos partidos que no logra ganar, con derrotas ante Boca y Tigre. Un empate o derrota lo pueden clasificar, pero ahí dependerá de otros resultados.

Para esta noche, el entrenador como siempre juega al misterio, pero todo indica que Edwuin Cetré será el faro en ofensiva y que las pruebas de José Sosa y Cristian Medina como centrodelanteros solo fue un ensayo. Leandro González Pirez se meterá en el fondo y Fabricio Pérez en el frente ofensivo.

Gastón Benedetti volverá a estar en el banco de relevos luego de una dura lesión, al tiempo que Franco Domínguez Ávila va a tener su oportunidad nuevamente entre los suplentes, un chico que ha deslumbrado en inferiores desde su arribo a la institución en enero de este año.

Enfrente habrá un rival de fuste y que también estará necesitado, aunque el Bicho jugará con el resultado puesto de River Plate en la lucha por acceder a la Copa Libertadores 2026. Será un partido de mucha tensión y con Uno exigiendo un triunfo que le siga dando vida al León en este tramo final de la temporada.