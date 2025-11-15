Daniel Onofri: “Yo no me borro en las malas, estoy cuando las papas queman”

Con la fecha confirmada para la contienda electoral, los candidatos a presidente aceleraron en la campaña. El expresidente Daniel Onofri habló en exclusiva con Somos Deporte y contó en detalle su proyecto.

“Cuando asumí hace más de diez años, la situación era muy grave y muy parecida a la actual. En ese momento armamos el equipo con lo que había y lamentablemente nos tocó el descenso. La gente no nos criticó porque incluso perdieron la categoría equipos como River. Yo no me borro en las malas, estoy cuando las papas queman, de hecho aparezco con más fuerza”, sentenció el candidato por “Arriba Gimnasia”.

Consultado sobre su gestión, Onofri explicó: “Yo me fui en su momento con el equipo clasificado a Copa Sudamericana y en semifinales de Copa Argentina. A dos partidos de ser campeón. Estaba ilusionado con el campeonato. Hoy en día hay que atacar el tema futbolístico como tema urgente. La gente de Usina tomó mi proyecto de los 12 años para llegar a los 150 y es algo que me alegra. Si soy gestión, los chicos anotados al nacer no van a pagar la cuota social hasta los 12 años. Van a llegar al aniversario totalmente fidelizados con el club”.