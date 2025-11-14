El plantel de Gimnasia suspendió el entrenamiento por el atraso salarial

Luego de unos días de calma, volvió a desatarse la tormenta en Gimnasia. Tal como había ocurrido en la previa del partido ante Vélez, los jugadores del Lobo decidieron cancelar el entrenamiento por el atraso salarial. Ante la falta de respuestas por parte de la Comisión Directiva, los futbolistas asesorados por Sergio Marchi (titular de Futbolistas Argentinos Agremiados) tomaron medidas y se mostraron inflexibles.

A pesar de algunos pagos aislados, a los jugadores se les deben partes y diferentes tramos de algunos meses, generalmente a los más grandes. Según pudo averiguar este medio, la deuda se retrotrae a agosto, septiembre y octubre. A los más jóvenes se les adeuda desde septiembre.

La CD optó por entregar cheques para saldar parte de la deuda pero como son de cobro diferido y en algunos casos recién serían acreditados en diciembre , los futbolistas mostraron su fastidio suspendiendo el entrenamiento del jueves. Como si fuera poco, también hay problemas de pago con la empresa que transporta al plantel.

En caso de que no aparezca el dinero, habrá que ver qué decisión toma el plantel albiazul en la antesala al duelo con Platense. En las próximas horas los referentes tendrán una nueva reunión con el Presidente Mariano Cowen.

En paralelo, los delegados de Utedyc asistieron a la audiencia en el Ministerio de Trabajo para representar a los empleados nucleados en el gremio. Y luego de la reunión se decidió continuar con la retencion de tareas ya que no hubo promesa para saldar los meses adeudados por parte de la dirigencia mens sana. Panorama más que preocupante.