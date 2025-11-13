Santa Bárbara se aseguró la continuidad de las hermanas Granatto para el 2026

En el marco de la preparación para el Mundial de hockey femenino que se jugará en la segunda quincena de agosto del año que viene en Bélgica y Países Bajos, las hermanas Victoria y María José Granatto confirmaron su continuidad en el club Santa Bárbara, al menos para el primer semestre del año que viene.

La noticia fue recibida con beneplácito para las jugadores del club de Gonnet, que además de ser el único representante de La Plata en el campeonato de Primera A de Damas de la Asociación Metropolitana, es la cuna del hockey local desde donde surgieron las dos referentes que hoy tiene el equipo de Las Leonas.

“Vamos a seguir jugando en Santa en 2026 para realizar la preparación para el Mundial”, le contó Victoria Granatto a El Clásico, luego del empate del equipo que permitió seguir sumando puntos para engrosar la campaña en el segundo semestre del 2025.

Cabe resaltar que tanto Majo Granatto como su hermana Victoria siempre son tentadas para jugar en el exterior, tal como lo hicieron en la primera mitad de este año o en otras ocasiones en donde se fueron a jugar a España, por ejemplo, logrando destacarse y asentar su rol de profesionales de este deporte.

La continuidad de las Granatto representa una noticia muy importante tanto para el club como para el deporte de la ciudad, ya que el rendimiento del equipo en el torneo de Primera fue muy distinto cuando ellas no estuvieron en la primera mitad del 2025.

“Sentimos que queremos estar y ayudar al equipo siempre, pero cada vez se nos hace más cuesta arriba porque cada vez que volvemos nos enteramos que echan a alguien que nosotros queríamos o alguien que nos conocía. Esperemos generar un espacio para ser invitadas a dialogar con la nueva comisión”, confesó en una entrevista a Somos Deporte y al diario Hoy Victoria Granatto, en alusión al cambio de autoridades que tuvo el club de Gonnet.

El regreso de las hermanas Granatto en el hockey femenino de La Plata, como así también ocurrió con el retorno de Agustín Creevy (otro excapitán de un seleccionado nacional como el Rugby) a San Luis, marcaron dos hechos relevantes para el deporte local en lo que va del 2025, y tanto en Santa Bárbara como en San Luis la clase dirigencial tendrá el compromiso de generar espacios de contención para aprovechar y sacarle rédito al aporte de la experiencia de tan importantes figuras del deporte nacional que surgieron de nuestra ciudad.