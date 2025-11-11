Los chicos del Pincha arrasaron con todo ante el Lobo en Lisfi

Entrando en la parte final del 2025 y luego de superar un arranque de primavera con varios fines de semana en los que no se pudo jugar por las malas condiciones del tiempo, el segundo sábado de noviembre encontró a los chicos de Estudiantes y Gimnasia dándole forma a los nuevos clasiquitos del fútbol infantil Platense.

En esta ocasión, los equipos del Pincha y del Lobo que forman parte de la Liga Sur del Fútbol Infantil (Lisfi) se enfrentaron en el tramo final del torneo y Estudiantes consolidó la hegemonía que venía mostrando a lo largo del año.

A diferencia de lo que ocurría hasta por lo menos la mitad del año 2024, al menos en esta Liga (Lisfi) el Pincha terminará el año otra vez arriba de Gimnasia en la tabla general, ya que los nenes de las distintas categorías sumaron más puntos que los del Lobo en lo que va del año.

El sábado, en efecto, llamó la atención que Estudiantes ganó todos los partidos que se jugaron en el Country de City Bell, en una situación que no revistes antecedentes en el corto plazo, ya que generalmente el poderío o la paridad de las dos instituciones más grandes de la ciudad suelen repartirse puntos cuando se enfrentan.

En el partido de la 2012, por ejemplo, el Pincha ganó 3 a 1, siendo éste el último enfrentamiento de esta categoría en cancha de siete, ya que el año que viene los nenes pasarán a jugar en cancha de 11 o en juveniles del club.

En el choque de la 2013 el León también ganó, pero esta vez por goleada, 5 a 2 ante Gimnasia.

La categoría 2014 del Pincha no se quedó atrás y venció 2 a 0 al Lobo, mientras que en la 2015 también festejó el Pincha al imponerse 2 a 1. Los mismos resultados a favor de Estudiantes se lograron en los encuentros de las categorías 2016 y 2017, mientras que la 2018 terminó festejando una goleada por 7 a 0.

Finalmente, el partido de los más chiquitos de la categoría 2019 resultó a favor del Pincha por 4 a 1.

Con todos estos resultados Estudiantes acumula un total de 108 puntos en la tabla general, mientras que Gimnasia se quedó con los mismos 86 que tenía hasta antes de la última fecha.

Si la situación se hubiese dado a la inversa, y el Lobo hubiese ganado todos los partidos, lo habría pasado a Estudiantes en la tabla general del torneo.

La rebelión de 12 de Septiembre

Retemplado luego de recibir una durísima sanción por la conducta de un entrenador de la 2013 que fue expulsado del club por indisciplina, el club 12 de Septiembre parece haberse tomado muy enserio las ganas de demostrarle a todos que es un grande de Lisfi y que no está dispuesto a descender.

A mitad de este año, al club le aplicaron una sanción económica, la quita de 50 puntos de la tabla general, la imposibilidad de definir el torneo en la cancha para la categoría 2015 y la expulsión del entrenador que le pegó a un árbitro. Desde ese momento, los nenes no pararon de sumar puntos para quedarse en la zona campeonato de Lisfi y el club ya marcha en el tercer lugar de la tabla general con 73 unidades detrás de el Pincha y del Lobo y relegando a otros clubes muy organizados como Gonnet, Talleres o hasta Defensa y Justicia que se sumó con todo el poderío de la institución de Florencio Varela.