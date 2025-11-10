Detuvieron al hincha que arrojó un martillo al árbitro del partido de Gimnasia

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que, gracias al trabajo conjunto de la Aprevide y personal de la Policía Bonaerense, fue detenido el hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que lanzó un martillo contra el árbitro Yael Falcón Pérez durante el encuentro disputado recientemente.

El aprehendido fue identificado como Franco Suárez con domicilio en la ciudad de La Plata. Según precisaron fuentes oficiales, la identificación se logró mediante el sistema de cámaras de seguridad del club, que permitió ubicar al agresor tras el violento episodio.

Al momento de su detención, Suárez llevaba en su poder una bengala, lo que agrava aún más su situación judicial.