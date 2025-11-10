Gimnasia derrota a Vélez en el Bosque

El Lobo seguirá aullando en el 2026. Por los resultados de sus rivales directos en el transcurso de la fecha 15, Gimnasia recibe al Fortín desde las 17:00 horas sin presiones por el descenso. El técnico Fernando Zaniratto decidió repetir el mismo equipo que ganó en el Monumental. Será un partido muy especial para la familia Barros Schelotto: Nicolás será titular en el conjunto albiazul, mientras que su padre Guillermo estará dirigiendo al elenco de Liniers.

Tras la gran victoria ante River, el entrenador tripero decidió devolverle la confianza a los futbolistas que iniciaron en el Más Monumental. De no surgir ningún imponderable, la decisión de Zaniratto es la de repetir el equipo y también esquema de 4-2-3-1.

Tal como adelantó este medio, la dirigencia encabezada por Mariano Cowen depositó parte del dinero que le adeudaba a los futbolistas y por eso el plantel tomó la determinación de levantar la medida de fuerza que habían realizado el viernes y sábado. El dinero habría sido aportado por uno de los candidatos a presidente y otro reconocido empresario de la ciudad.

El equipo de los Mellizos Barros Schelotto tiene varias bajas, como la de su goleador Brian Romero, que debido a un desgarro, su lugar sería ocupado por Dilan Godoy. Además, las otras dos bajas de peso son las de Emanuel Mammana y Lisando Magallán.

En la última fecha se definen los dos equipos que pierden la categoría entre Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz. Anoche, el “Tomba” perdió por 2-1 ante Atlético de Tucumán.