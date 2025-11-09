Boca se quedó con el Superclásico y le complicó a River el pasaje a la Libertadores

Boca Juniors se quedó con una nueva edición del Superclásico argentino tras imponerse con autoridad por 2-0 sobre River Plate en una Bombonera repleta y encendida. El conjunto de azul y oro fue claramente superior, aprovechó sus momentos y expuso las falencias del equipo de Núñez, que atraviesa un 2025 lleno de dudas.



El Xeneize, que mostró solidez, carácter y efectividad, no solo celebró una victoria ante su eterno rival, sino que además aseguró su clasificación a la siguiente instancia del torneo y se subió a la cima de su grupo. Con este resultado, Boca se garantizó un boleto directo a la Copa Libertadores 2026, objetivo clave en la temporada.



Del otro lado, el panorama de River es cada vez más incierto. El Millonario volvió a dejar una imagen pálida, erró demasiado y no encontró respuestas futbolísticas ni anímicas. La estadística habla por sí sola: en lo que va de 2025, River comenzó perdiendo 12 partidos y en ninguno logró revertir el marcador, reflejo de una preocupante falta de reacción.



En cuanto a la tabla, el equipo de Núñez se ubica sexto en su zona, lo que por ahora le permitiría disputar los Play-offs, pero sin margen de error. Además, depende de ser campeón o de otros resultados para asegurar su presencia en la próxima Libertadores. En la tabla anual, River está tercero con 52 puntos, en zona de ronda preliminar de Libertadores, aunque Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51) tienen un partido menos y podrían complicar aún más su situación.



Mientras Boca celebra y mira el futuro con optimismo, en River crecen las dudas: el equipo no encuentra rumbo, y la clasificación internacional empieza a tambalearse.





