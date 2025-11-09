Tenis: Djokovic se coronó con su título n°101

Novak Djokovic volvió a demostrar por qué es uno de los grandes de la historia del tenis al consagrarse campeón del ATP de Atenas, tras vencer en una final electrizante al italiano Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5. El serbio sumó así el título número 101 de su carrera, acercándose aún más a los máximos ganadores de todos los tiempos: el estadounidense Jimmy Connors (109) y el suizo Roger Federer (103), según los registros oficiales de la ATP.

La definición fue una verdadera batalla. Djokovic (5° del ranking) y Musetti (9°) ofrecieron un partido vibrante, repleto de intercambios intensos, quiebres y emociones, que recién se resolvió en el tramo final del tercer set. Con un primer saque que su rival no pudo devolver, Nole selló la victoria y celebró a su manera: se dejó caer de espaldas sobre la cancha, rompió su camiseta y compartió la euforia con el público griego.

El triunfo llega en un gran momento para el serbio, que afrontará las ATP Finals con la ambición de conquistar su octavo título en el torneo que reúne a los ocho mejores del año. Para Musetti, en cambio, el resultado fue un golpe duro: necesitaba ser campeón en Atenas para desplazar al canadiense Félix Auger-Aliassime y clasificarse a Turín, pero la derrota frustró su objetivo.

A los 38 años, Djokovic sigue ampliando su leyenda y demostrando que su competitividad y su hambre de gloria permanecen intactos, incluso en una era dominada por la nueva generación encabezada por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, actuales número 1 y 2 del mundo.