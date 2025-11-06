Zaniratto analiza repetir formación y esquema para recibir a Vélez

Tras el batacazo frente a River y a la espera de recibir noticias positivas de sus rivales directos por la permanencia durante el fin de semana, el plantel de Gimnasia retomó los entrenamientos en Estancia Chica. A pesar de que quedan varias prácticas hasta el duelo ante Vélez, la idea de Fernando Zaniratto es repetir el mismo equipo para jugar el lunes en el Bosque.

Cabe recordar que además de que podría jugar salvado del descenso, el Lobo se metió en la pelea por clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. Si bien el conjunto platense esta décimo en la Zona B , uno de los clasificados hasta el momento es San Martín de San Juan, que estaría descendiendo. En caso de que el Verdinegro pierda la categoría, el noveno sería el que finalmente clasifica a la siguiente instancia.

Pasando en limpio, el 11 titular para recibir al equipo de los Mellizos Barros Schelotto sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

Merlini habló sobre el polémico arbitraje de Arasa

El exmediocampista creativo de San Lorenzo habló con el programa partidario “Mundo Tripero” y contó como atravesaron los días posteriores a la derrota en el clásico con Estudiantes y los festejos luego de la victoria agónica ante River.

El número 8 del Lobo comentó: “Habíamos tenido una muy buena semana y media de entrenamientos. Nos sentíamos confiados y bien y por suerte salió lo que habíamos pensando y estamos felices. Tuvimos varias charlas entre nosotros durante la semana y haciendo autocrítica y sabiendo que teníamos que afrontar estos partidos que quedaban unidos, terminar muertos los que entrábamos a la cancha, con mucha humildad, dejando todo pero intentando jugar al fútbol”.

Sobre el polémico arbitraje de Nazareno Arasa en el Monumental, Merlini sentenció: “Fue increíble, le dije al cuarto árbitro que nosotros jugábamos cosas muy importantes y nos afecta mucho el día a día y el trabajo de todos. El penal mío no lo quiso cobrar, los nueve minutos y el penal inexistente. Nos condicionó y las cosas que teníamos que decir se las dijimos al árbitro pero nadie escapa de la realidad y lo vimos todos lo que pasó”.