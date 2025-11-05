El sueño de la gimnasta de 12 años que viajará por primera vez en avión por el deporte

Dominic Gayoso está a punto de cumplir un sueño. Su destreza en la Academia de Gimnasia Artística del Lobo la llevó a meterse entre las 12 mejores deportistas que tiene esta disciplina en toda la provincia de Buenos Aires.

El sábado, en efecto, representará a Gimnasia en una competencia nacional que va a desarrollarse en San Martín de Los Andes, en la provincia de Neuquén, entre montañas y paisajes vislumbrantes.

La alumna del primer año del colegio Santa Marta de Barrio Hipódromo nunca antes viajó en avión y a través de su buen desempeño en el deporte conocerá lo que es volar y viajar por todo el país.

“Hace tres años empecé a hacer gimnasia artística y me gusta lo que hago. Entreno tres días por semana y nunca viajé en avión”, relató con entusiasmo.

Esta joven atleta superó una inesperada lesión en uno de los dedos de la mano y en menos de un mes se puso a tiro para competir en el torneo que se disputará en San Martín de Los Andes.

“Domi es muy talentosa y no tiene miedo. Tiene mucha personalidad y eso marca la diferencia en este deporte”, comentó Juli, quien es una de las entrenadoras que todas las semanas está con ella.

En el nivel USAG 4 de esta disciplina Dominic será una de las pocas atletas de la provincia de Buenos Aires en participar en este torneo.

“Entre el 21 y el 23 de noviembre vamos a organizar un torneo local de gimnasia artística en el polideportivo de Gimnasia y están todos los clubes que quieran participar invitados”, adelantó Celina, quien tiene a cargo a más de 12 nenas en la categoría de infantiles.

Anoche, junto a su mamá, la joven promesa del deporte de La Plata no escondió su entusiasmo por conocer lo que es viajar en avión. Sin embargo, nadie puede negar que hace un buen rato esta nena de primer año del colegio Santa Marta ya levantó vuelo con la ilusión de convertirse en una de las principales referentes nacionales de este deporte y como otros atletas con proyección de la región, apuntar a clasificar en el futuro a los Juegos Olímpicos.