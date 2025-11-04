Gimnasia descansa mientras acaricia la permanencia en Primera

"Laburamos convencidos de lo que estábamos haciendo, más allá de los resultados ajenos y la situación. Los jugadores trabajaron bien, entregaron todo. Lo que cambió fue que tuvimos dos semanas de trabajo”, sentenció Fernando Zaniratto a minutos de la gran victoria en el Monumental. El técnico de Gimnasia se refirió a la importancia del triunfo más allá del rival y el escenario, ya que con el gol de Torres y la atajada heroica de Insfrán el conjunto albiazul quedó a un paso de asegurarse la permanencia en Primera división.

Lo primero a destacar es que si Gimnasia saca dos puntos de los seis en juego, se asegura la plaza en la máxima categoría del fútbol argentino sin depender de nadie. Pero los tres puntos adquiridos en el Monumental son tan importantes que el Lobo podría saltar a la cancha el lunes con buenas noticias.

Para jugar sin riesgos ante el elenco de los Mellizos Barros Schelotto, Gimnasia necesitaría que tanto San Martín (SJ) -juega el sábado desde las 21.30 ante Lanús-, o en su defecto, Aldosivi -saltará a la cancha ante Banfield el domingo desde las 19.20-, pierdan o empaten sus partidos.

En caso de que eso no ocurra -y sobre todo si el “Santo” o el “Tiburón” ganan, el mundo tripero estará atento a lo que ocurra con Godoy Cruz el domingo desde las 21.30 ante Atlético Tucumán, esperando una derrota del Tomba.

Argentinos Juniors extendió el contrato de Lescano

Tal como adelantó diario Hoy, el “Pupi” firmó la extensión de su vínculo con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2029. Gimnasia es dueño del 50% del pase y ante la crisis económica de la actual gestión albiazul, el tema de Alan Lescano había generado mucho debate en el arco político tripero.

Cabe recordar que luego de la reunión previa a la Asamblea entre Mariano Cowen y los candidatos a presidente en los comicios del 29 de noviembre, no existen negociaciones activas entre las dirigencias para que el Lobo venda su parte del futbolista creativo.