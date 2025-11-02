Stefano Di Carlo se convirtió en nuevo presidente de River

River vivió este sábado una elección histórica: con la participación de casi 26.000 socios, la mayor en la vida institucional del club, Stefano Di Carlo fue elegido presidente y asumirá el cargo el próximo lunes. Con 36 años, el dirigente se convertirá en el más joven en conducir la entidad de Núñez.

Licenciado en Administración de Empresas y referente de la lista “Filosofía River”, que compartió con Andrés Ballotta, Di Carlo obtuvo el 61,77% de los votos, el porcentaje más alto alcanzado por un ganador en la historia del club.

“Agradezco al socio por haber sido el gran protagonista de este hito masivo”, expresó Di Carlo tras la votación.