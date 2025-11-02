El sueño olímpico del platense campeón de esgrima más joven de la historia

Iván Groupierre tiene 17 años, cursa el último año del colegio secundario en el San Luis y se convirtió en el esgrimista más joven de la historia en consagrarse campeón nacional de mayores en la modalidad espada masculina.

Como ocurrió en el pasado, se proyectan viajes para el año que viene al exterior, pero sobre todo, se fortalece el sueño de poder representar a la Selección Argentina de Esgrima en los Juegos Olímpicos del 2028.

Desde Barrio Norte hacia todo el país con la bandera del club Juventud de 35 entre 2 y 3, Iván también se entrena en el Centro Austorianos de Buenos Aires y cuenta con el acompañamiento de sus padres, que le inculcaron esta disciplina.

“Empecé a hacer esgrima a los 11 años y compito para Juventud y para el Centro Austurianos de Buenos Aires”, comenzó contacto en contacto con este diario el hijo de una mujer madrileña que se puso en pareja con un platense y formaron una familia hace más de 15 años.

Groupierre se convirtió el último sábado en el esgrimista más joven de la historia en ganar una competencia oficial compitiendo contra deportistas adultos en la modalidad. “Estaba en el Top 3 del ranking nacional y no fue necesario competir previamente en los torneos metropolitanos para poder participar de la competencia que me tocó ganar el sábado pasado”, comentó Iván Ramiro salvador Groupierre, quien se convirtió en un verdadero referente del club Juventud de Barrio Norte.

La conquista de este joven deportista platense despertó elogios entre los integrantes de la subsecretaría de deportes y hasta el propio Angel Pichi Cerisola se mostró interesado en conocer sus experiencias.

“Quiero participar en los próximos Juegos Olímpicos y quiero ganar”, explicó el joven platense quien se encuentra con muy bien considerado entre los mejores esgrimistas del país.

Para entrar en la Selección nacional de adultos que competirá en los Juegos, Iván deberá seguir sumando puntos para lograr mantener una posición de elite en el ranking nacional entre la mitad del 2027 y el inicio del 2028.