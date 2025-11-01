Puerta Plateada, pagó su reprise, y volvió a la senda de la victoria

Por GALOPÓN

Última función de octubre en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con un programa de 13 cotejos. En el Premio “The Rosy” (1.600 mts.), nuestra candidata Puerta Plateada ($3.65), tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una desahogada victoria luego de venir “fogoneando” la carrera desde el vamos en franca disputa con Hit It A Jane, pero desde el final del opuesto pasó a dominar la situación y al pisar la recta escapó rumbo al disco que cruzó con dos cuerpos y medio de luz sobre Doña Super, mientras que tercera, a media docena de cuerpos, arribaba July Hit.

Buena demostración de esta hija de Puerto Escondido, que debido a su debut tardío –recién a los 4 años de edad- ha corrido poco pero muy bien, de tal forma que logró su tercera victoria en diez salidas a la pista. Hace unos días había reprisado tras una ausencia de más de ocho meses y salvado el retorno luego de tanto tiempo, en este compromiso se mostró ampliamente superior a sus rivales y es de esperar que su salud la acompañe en lo que queda de la temporada, porque será una gran animadora en las competencias de media distancia.

Cotejo reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de dos carreras, ocupó el segundo turno de la programación con las ocho participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de Doña Súper, que prometía un sport de $1.95, superando lo reunido por Nota Secreta ($2.30) y por Puerta Plateada ($3.65).

Abiertos los partidores, Hit It a Jane y Puerta Plateada “primerearon” a Nota Secreta y a Cervecera Kal, de tal manera que al formalizarse la lucha las dos nombradas se sacaban chispas para ver quien dominaba la situación, mientras Nota Secreta quedaba cerca, al igual que Dorada Girl. Durante parte del recorrido del opuesto se mantuvo la franca lucha entre las dos punteras, mientras Nota Secreta, Dorada Girl y Cervercera Kal intentaban mantenerse en sintonía con las vanguardistas.

Pero ya antes de abordar el codo de la calle 41, nuestra candidata pasó decididamente a enseñar el camino sacándole dos cuerpos de ventaja a Nota Secreta, Juli Hiy y Hit It a Jane, que accionaban en bloque. Así, manteniéndose esas posiciones, metros antes de completar el recorrido de la elipse, Nota Secreta rodó dando por tierra con su jockey Wilfrido Torres Maldonado –afortunadamente solamente resultó con la fractura de la clavícula y algunas escoriaciones-; al pisar la recta Puerta Plateada ahondó la superioridad sobre sus rivales y con cómodo andar se dirigió al disco que cruzó con dos cuerpos y medio sobre la favorita Doña Super, en tanto que la tercera chapa del marcador quedaba en poder de Juli Hit.

La ganadora vino en 26s.49/100; en 50s.15/100 y en 1m.14s.93/100 hasta completar 1m.37s.90/100 para los 1.600 metros de pista normal.