Todo definido en UNO: el Pincha y el Xeneize buscan tres puntos vitales

Mañana, UNO será el epicentro de una tarde de alto voltaje futbolero. Estudiantes y Boca se verán las caras desde las 16, en un duelo que promete emociones fuertes y que puede marcar el rumbo de ambos en la pelea por la parte alta del Torneo Clausura. Con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el encuentro tendrá todos los condimentos: dos equipos en crecimiento, un estadio encendido y mucho en juego.

En el Pincha reina la tranquilidad. Eduardo Domínguez aprovechó los días de descanso tras el triunfo en el clásico ante Gimnasia para ajustar detalles y recuperar soldados. El plantel trabajó este viernes en la cancha principal del Country Club de City Bell, donde el técnico repitió el mismo once que venció al Lobo, ratificando la idea de mantener la estructura que tan buen resultado le dio.

El León tendrá la misma formación en dos partidos consecutivos por primera vez en el año, con Fernando Muslera en el arco; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia en defensa; Mikel Amondarain y Santiago Ascacíbar como doble cinco; Cristian Medina y Tiago Palacios más adelantados; y el tridente ofensivo compuesto por Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

Entre las novedades, Leandro González Pirez volvió a entrenarse con normalidad y podría ir al banco, mientras que Joaquín Tobio Burgos fue convocado tras tres semanas de trabajo a la par del grupo. Domínguez sabe que el duelo ante Boca será clave para consolidar al equipo y acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales del 2026.

Del otro lado, Boca llega con presión. El conjunto de Claudio Úbeda pelea por mantenerse en zona de Libertadores en la tabla anual y afronta este compromiso con bajas sensibles. Sin Leandro Paredes, suspendido, y con Edinson Cavani aún fuera por una inflamación en el psoas derecho, el DT xeneize busca soluciones.

En la práctica del viernes en la Bombonera, Úbeda paró un equipo con Tomás Belmonte como reemplazante de Paredes y la vuelta de Exequiel Zeballos al 11 titular tras su gran ingreso ante Barracas. El probable equipo formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Belmonte, Milton Delgado, Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

En UNO se espera un marco imponente. La familia pincharrata prepara un recibimiento especial, con papelitos y colorido en las tribunas, para empujar al equipo en una cita que puede marcar un antes y un después. Estudiantes llega con confianza, Boca con urgencias. Dos estilos, una misma meta: ganar para seguir soñando.