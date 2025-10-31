El Indio Ortiz inicia una nueva etapa al frente de Cambaceres

Defensores de Cambaceres comienza un nuevo capítulo en su historia con la llegada de Hernán Darío Ortiz como entrenador del primer equipo. La presentación oficial del Indio se realizará este viernes, a las 18 horas, en el salón del predio deportivo de Punta Lara, donde estará acompañado por dirigentes del club y parte de su cuerpo técnico.

Durante el acto, Ortiz brindará una conferencia de prensa en la que expondrá su proyecto futbolístico y las principales líneas de trabajo que buscará implementar en esta nueva etapa. Su debut al frente del plantel será el lunes por la mañana, cuando dirija la primera práctica en el estadio 12 de Octubre.

Con una trayectoria reconocida en el fútbol argentino, el entrenador llega con el objetivo de fortalecer la identidad del equipo y recuperar el protagonismo en la Primera C Metropolitana. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para el Rojo, que busca volver a ser protagonista dentro de la categoría.

Vale recordar que el DT es muy querido por todo Gimnasia y seguramente haya mucha atención por parte de la gente del Lobo para lo que será el trabajo en Rivadavia y Quintana, tratando de que lleguen buenos resultados.

San Carlos y la Liga el sábado

Lejos de la lucha por el ascenso a la Primera Nacional, el primer equipo de Villa San Carlos tendrá la posibilidad de reponerse este sábado en el Clausura de la B Metropolitana. Desde las 15.30 los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda van a enfrentar a San Martín de Burzaco, con el arbitraje de Gabriel Gutiérrez.

Por otra parte, a partir de las 16.00 se dará una nueva jornada de la Liga Amateur Platense de Fútbol. El gran partido estará en barrio Aeropuerto con Criba y Asociación Nueva Alianza por la pelea del descenso, con ambos clubes complicados pero con el Azulado levantando en este tramo final de la temporada.