UNO encendido: Domínguez mueve piezas y el Pincha se prepara para recibir a Boca

El ambiente en UNO ya respira fútbol. Después de la gran victoria ante Gimnasia que revitalizó al grupo, Estudiantes de La Plata emprendió la cuenta regresiva para el choque del próximo domingo frente a Boca Juniors, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura. Eduardo Domínguez, fiel a su estilo meticuloso, decidió trasladar el entrenamiento al estadio albirrojo para ajustar movimientos y afinar detalles de cara a un partido que promete ser de alto voltaje.

La práctica matutina del jueves dejó varias certezas. Una de las principales novedades fue la presencia de Leandro González Pirez, quien ya trabaja a la par del grupo y se perfila para regresar al once titular. El experimentado defensor, pieza clave en la última línea, fue parte de los ejercicios tácticos y sumó minutos en el ensayo formal. Todo indica que reemplazará a Santiago Núñez, aunque el cuerpo técnico todavía no lo confirmó.

Otra buena noticia llegó de la mano de Joaquín Tobio Burgos, que tras varias semanas de trabajos diferenciados volvió a estar disponible. El juvenil será parte de la lista de concentrados que aguardará el partido en el Country Club de City Bell, recuperado completamente de su lesión muscular.

Con la recuperación de varios soldados, Domínguez tiene casi todo el plantel a disposición y, a falta de dos entrenamientos antes del encuentro, todo indica que apostará por repetir el equipo que superó al Lobo en el clásico platense. La solidez defensiva, el equilibrio en el medio y la contundencia ofensiva fueron las claves de aquella victoria, y el Barba no planea tocar lo que funciona.

Así, el probable once del Pincha sería con Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo.

El duelo ante Boca será una verdadera prueba de carácter. Con ambos equipos peleando arriba en el Grupo A, Estudiantes buscará estirar su buena racha en casa y seguir afianzando su identidad futbolística. Domínguez lo sabe: el envión del clásico debe transformarse en puntos que acerquen al Pincha a los playoffs y a la pelea por las copas del 2026.

El domingo, a las 16, UNO volverá a latir. Y el León quiere rugir fuerte ante un Boca que llega herido, pero siempre peligroso.