En el Lobo “la base está” y los socios definen el futuro

El domingo a las 20.30 Gimnasia comenzará a jugarse la permanencia cuando visite a River en el primero de los últimos tres partidos en la fase inicial del Torneo Clausura de Primera División.

Tal cual viene informando El Clásico desde el domingo pasado, el técnico Fernando Zaniratto tiene previsto usar la misma base del equipo que jugó el clásico contra Estudiantes (el último partido oficial) y haría apenas dos cambios. Esto fue lo que demostró ayer en una práctica de fútbol que se extendió por 40 minutos y estuvo dividida en dos bloques.

Insfrán, Pintado, Enzo Martínez, Giampaoli, Villalba, Max, Barros Schelotto, Panaro, Castro, Merlini y Torres fueron los 11 jugadores que eligió el entrenador y que se perfilan para comenzar el encuentro contra el Millonario.

De este modo, Manuel Panaro reemplazó al defensor Corbalán, pasando Pintado a jugar en la defensa, mientras que Villalba se meterá en el equipo titular en lugar de Silva Torrejón.

Seguirán afuera entonces, Merlo, Hurtado, Suso y Yangali, por citar algunos ejemplos.

A las 18 se espera una Asamblea caliente

La comisión directiva de Gimnasia encabezará esta tarde la Asamblea anual ordinaria en la cual se pondrá a consideración de los presentes la memoria y el balance del último ejercicio económico del club.

Luego de esto, se procederá a confirmar la fecha del 29 de noviembre como opción potable para los comicios, para los cuales Usina Tripera con Carlos Anacleto a la cabeza se presenta como la opción más firme junto al espacio de Toto Pueblo.

Si bien hay otros socios que insinuaron intenciones de presentar una lista, se abrirá un periodo de alianzas y estrategia política para encontrar un lugar en la lista que mejor se posiciona para gobernar al club durante los próximos años.

Este miércoles el presidente del club realizó una especie de llamado de paz para convocar a los candidatos y tratar de organizar una asamblea ordenada, pero hay espacios que no concurrieron a la reunión y hoy habrá planteos y muchas preguntas. La Asamblea arrancará a las 18 y podría extenderse hasta después de las 23.