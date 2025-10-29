Bernardi asumió y borró a Benedetto de Newell’s

El periplo de Darío Benedetto en Newell's llegó a un rápido final. Tras el despido de Cristian Ogro Fabbiani, asumió Lucas Bernardi -de manera interina como DT hasta fin de año- y le comunicó al Pipa que no sería tenido en cuenta, por lo que rescindió horas más tarde.

Fue el histórico exvolante, campeón con la Lepra del Torneo Final 2013, quien informó al ex-Boca que no será de su consideración para los compromisos que restan en la campaña y con la puerta abierta para buscar nuevas oportunidades rescindió su vínculo con la institución, dejando de entrenarse junto al resto de sus compañeros en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa (ex “Bella Vista”).

La etapa del Pipa lejos estuvo de las expectativas en la previa, ya que oficializó su arribo en junio y en nueve partidos no logró marcar. Un ciclo marcado por las lesiones musculares y con un penal errado de manera insólita en Córdoba ante Belgrano, donde tras ser advertido por el referí disparó sin éxito al medio de la portería.