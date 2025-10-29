El proyecto de Anacleto para hacer una cancha nueva en menos de cuatro años

A la espera del resultado de la Asamblea de mañana, los socios de Gimnasia podrían hacerse a la idea de que el club tendrá una nueva cancha techada para 52.000 personas a mediados de 2029.

La información fue confirmada por fuentes del espacio que lidera Carlos Anacleto, Usina Tripera, quien hasta el momento encabeza todos los sondeos preliminares entre socios a menos de un mes de las elecciones en el club.

Según se supo, Anacleto tiene garantizada la llegada de aporte de dos importantes inversores extranjeros que asumirán el compromiso de depositar dinero a cambio de recibir una contraprestación en concepto de usufruto de las instalaciones que se puedan construir por un tiempo determinado. En otras palabras, los inversores podrían llegar a juntar cerca de 80 millones de dólares para terminar de sanear el pasivo que tiene Gimnasia (unos 11 millones de dólares a distintos acreedores) y con el resto empezar a construir una cancha para 52.000 personas con techo frente a la facultad de veterinaria en el mismo predio en donde en la actualidad está el mítico Juan Carmelo Zerillo.

Para que esto ocurra, primero Anacleto debe ganar las elecciones, luego llamar a una Asamblea Extraordinaria entre diciembre del 2025 y febrero del 2026 para aprobar la reforma del estatuto y conseguir que los socios le den el visto bueno para recibir inversiones.

Una vez que esto ocurra se pretende actualizar la planta de empleados jerarquizando salarios y pagando a los acreedores y luego sentar las bases para desmontar la cancha actual y conseguir una localía para jugar por lo menos dos años (desde la mitad del 2026 hasta finales del 2028) mientras se construya la nueva cancha.

Muchos pases y movimientos en Estancia

Mientras en la política todo parece ir tomando un rumbo hacia las elecciones de noviembre, en Estancia Chica el plantel de Gimnasia continuó ayer con su preparación para visitar el domingo que viene a River a las 20.30 en el Monumental. En tal sentido, Fernando Zaniratto priorizó los trabajos de movilidad y transición en espacios recudidos y sobre la parte final del entrenamiento se ordenó un trabajo de definición.