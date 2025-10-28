Ateneo levantó la protesta

Tras haber sufrido un nuevo acto de vandalismo en los vestuarios de la canchita de 7 que está en 32 entre 119 y 120, integrantes de la familia de Ateneo Popular habían adelantado un corte de la rotonda de la subida a la autopista para reclamar por mayor seguridad. Sin embargo, durante la tarde de ayer, la decisión quedó sin efecto, ya que desde el club confirmaron que desde la secretaría de deportes de la comuna se contactaron con las autoridades para establecer los vínculos y poder colaborar en la reparación de los daños ocasionados.

Se sospecha que fueron personas que utilizan una vieja estación de servicio abandonada y que está pegada al club sobre 32 y 119 para refugiarse de la lluvia y del mal clima y que en ocasiones suelen cometer robos en la zona, según relataron en el club Ateneo Popular.