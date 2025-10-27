Una encuesta impone la posible renovación de Domínguez en el Pincha

Con la recuperación de Joaquín Tobio Burgos como alternativa para reformar al equipo en el ataque, el plantel de Estudiantes iniciará esta mañana la semana de preparación de cara al próximo partido del campeonato que será el domingo a las 16 contra Boca en el estadio de 1 y 57.

Una de las decisiones fuertes que deberá afrontar la comisión directiva una vez que termine el presente torneo será la renovación, o no, del contrato de Eduardo Domínguez, que en el mes de marzo del 2026 cumplirá tres años en el club.

Según la cuenta de X del noticiero televisivo Somos Deporte, hasta el momento más del 50 por ciento de los votantes está respaldando la renovación del “Barba”, mientras que el resto se divide en otras opciones como las de Israel Damonte, Caruso Lombardi y Martín Palermo.