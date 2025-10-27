Sin Mastantuono, el Real Madrid se quedó con un clásico apasionante ante el Barcelona

En el estadio Santiago Bernabéu y por la fecha 10 de La Liga española, el Real Madrid le ganó 2-1 al Barcelona en una nueva edición de El Clásico. Con goles de Kylian Mbappé (a quien le atajó un penal Wojciech Szczesny) y Jude Bellingham, el Merengue se quedó con el duelo y afianzó su liderato con 27 puntos y le sacó 5 de diferencia al escolta culé. Para la visita sumó Fermín López en el marcador y Pedri resultó expulsado. Franco Mastantuono estuvo en la convocatoria, pero no vio minutos.

El equipo de Xabi Alonso dominó con notable superioridad el primer tiempo, en el que le anularon un penal y un tanto de Mbappé vía VAR. No obstante, logró sacar ventaja en el resultado con los tantos de Kiki y Bellingham. El cuadro de Hansi Flick sufrió el desarrollo de los primeros 45 minutos, aunque logró marcar por medio de Fermín en una de las pocas llegadas de peligro.

El complemento mantuvo la misma intensidad y el cuadro Merengue se encontró con un penal antes de los cinco minutos. Sin embargo, Wojciech Szczesny, que ya se estaba destacando como una de las figuras, le atajó el remate a Mbappé. Pese a que el Barcelona dominó las acciones desde entonces, no pudo doblegar la defensa del Madrid y el Clásico quedó en manos de los Merengues. Pedri fue expulsado en el cierre del partido, que terminó con fuertes discusiones entre ambos equipos.

Con este resultado, Real Madrid aumentó la ventaja en la cima de La Liga de España: lidera con 27 unidades y le sacó cinco puntos de distancia al Barcelona en el segundo lugar, que suma 22.

La agenda del Merengue seguirá con un duelo contra el Valencia por La Liga el próximo sábado, mientras que el martes 4/11 visitará al Liverpool en Anfield por la UEFA Champions League. Por su parte, el cuadro catalán recibirá al Elche en el plano local y se enfrentará a Brujas de Bélgica en el certamen internacional.

Por otra parte, en Inglaterra, el Dibu Martínez festejó ante el City. Cada vez que el Manchester visita al Aston Villa en los últimos tiempos, es un laberinto para el equipo de Pep Guardiola, de nuevo sin goles, sin reacción ni puntos frente al sistema táctico de Unai Emery, tan competente en defensa como incisivo y contundente en el zurdazo ganador de Matty Cash en el minuto 19 (1-0) y las atajadas del argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, que dejó seco al temible goleador noruego Erling Haaland.

No sólo perdió este domingo, sino que también lo hizo en sus dos anteriores duelos en Birmingham.