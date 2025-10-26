Estudiantes quedó licenciado hasta el lunes

Asumiendo el domingo de votación en la República Argentina, el cuerpo técnico de Estudiantes a cargo de Eduardo Domínguez decidió darles descanso a los jugadores en la jornada de ayer y las actividades en el Country albirrojo retomarán recién el lunes a la mañana.

El próximo partido del Pincha será contra Boca de local el domingo que viene a las 16 en el estadio de UNO y no se descarta que Joaquín Tobio Burgos pueda tener chances de meterse entre los jugadores convocados para formar parte del banco de suplentes.

El delantero volvió a entrenar después de cinco meses de recuperación de una grave lesión que no le había permitido jugar durante todo el año y será una especie de refuerzo para el último tramo del 2025.