Messi renovó con el Inter Miami hasta 2028

Finalmente, varias semanas después de su acuerdo verbal, Lionel Messi le puso la firma a su nuevo contrato con Inter Miami. Así, en medio de la construcción del estadio nuevo y con la confirmación de que será hasta 2028, la Pulga anunció su continuidad con Las Garzas, su hogar desde hace ya dos años.

“Está en casa”, fue el elocuente mensaje con el que Inter Miami anunció la continuidad de Messi en el club. En un video publicado en las redes sociales de la institución, la Pulga aparece de traje, observa su nuevo contrato, le pone la firma y sonríe antes de que la cámara muestre que se encuentra en medio de la construcción de la cancha nueva de Las Garzas. Sí, un anuncio a todo trapo.