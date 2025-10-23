Estudiantes, con todo: semana larga, equipo casi completo y la mira en Boca

El clima es de calma y confianza en el Country Club de City Bell. Luego de la contundente victoria 2-0 en el Clásico Platense ante Gimnasia, Estudiantes de La Plata retomó este miércoles los entrenamientos enfocado en lo que será el tramo final del Torneo Clausura. Aunque no habrá competencia este fin de semana por las elecciones, Eduardo Domínguez ya tiene en la mira el próximo gran objetivo: Boca Juniors en UNO.

La principal novedad en la jornada matutina fue la evolución de Leandro González Pirez, que atraviesa la última etapa de su recuperación y apunta a estar disponible para el duelo frente al Xeneize. Si todo avanza bien, el defensor volvería a ser titular y desplazaría a Santiago Núñez, compartiendo la zaga central con Facundo Rodríguez. Desde su regreso al club, el ex-River se transformó en una pieza clave en la última línea, aportando jerarquía y seguridad junto a Fernando Muslera en el arco.

La práctica de hoy estuvo marcada por trabajos técnicos y tácticos, buscando afinar detalles defensivos y ofensivos. Domínguez quiere tener a todos en plenitud para encarar tres partidos decisivos: Boca en UNO, Tigre en Victoria y Argentinos Juniors nuevamente como local. Serán “finales” que definirán si el equipo se mete en los playoffs y logra el boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Estudiantes acumula 42 puntos en la tabla anual y está a tres unidades del último puesto de clasificación a las copas, hoy ocupado justamente por Tigre. Por eso, ganar el primer partido de esta serie será clave para llegar con impulso al José Dellagiovanna y disputar mano a mano un lugar en la competencia internacional.

Además, el Barba sigue de cerca la evolución de Joaquín Tobio Burgos, quien podría volver a estar entre los concentrados, y de Gastón Benedetti y Lucas Alario, que transitan sus respectivas recuperaciones. La idea es que, si todo sale bien, el plantel cuente con la mayoría de sus piezas en condiciones para la recta final. La próxima semana será clave para definir el 11 que enfrentará a Boca. Estudiantes quiere prolongar la energía que dejó el clásico y transformar ese envión en puntos. Porque el objetivo está claro: clasificar a los playoffs y volver a jugar una copa internacional.