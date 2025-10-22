Con la mira en los playoffs, Estudiantes recupera a Tobio Burgos

La alegría por el triunfo en el Clásico Platense todavía se respira fuerte en City Bell. Estudiantes volvió a entrenar con la cabeza puesta en lo que será la definición del Torneo Clausura, sabiendo que no habrá actividad este fin de semana por las elecciones nacionales, pero con el objetivo claro: meterse en los playoffs y asegurar su lugar en las copas internacionales del año que viene.

El 2-0 ante Gimnasia significó mucho más que tres puntos: fue un golpe anímico fuerte en un momento clave de la temporada. El equipo de Eduardo Domínguez cortó una racha de diez partidos sin ganar y recuperó confianza, sobre todo en el ataque, un déficit que venía arrastrando desde hace semanas.

La novedad más importante de esta vuelta a los entrenamientos fue la presencia de Joaquín Tobio Burgos, que volvió a moverse a la par de sus compañeros luego de varios meses de inactividad por una lesión que lo alejó del equipo desde junio. El delantero, que había sido incluido por error en la lista de convocados de la Reserva para el partido de este martes, finalmente no jugó debido al mal estado de las canchas, pero su evolución ilusiona al cuerpo técnico.

Tobio Burgos disputó 27 partidos con la Primera y marcó 5 goles, consolidándose en su momento como una de las piezas de ataque preferidas por Domínguez. Recuperarlo en este tramo final podría ser una gran noticia para el Pincha, que busca variantes en ofensiva para encarar la etapa decisiva.

El plantel volverá a trabajar con normalidad en el Country Club de City Bell durante los próximos días, con sesiones apuntadas a mantener el ritmo competitivo pese a la pausa obligada. Domínguez y su cuerpo técnico tienen en mente ajustar detalles tácticos y recuperar futbolistas clave para llegar con todo a la próxima fecha, donde el León buscará ratificar lo conseguido en el Clásico.

Con la confianza en alza y la ilusión de dar pelea hasta el final, Estudiantes encara una semana distinta: sin partido, pero con el foco puesto en lo que viene. Y con una sonrisa que vale más que tres puntos.